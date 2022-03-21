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Ракурс
Ведущая «Оскара» хочет пригласить на церемонию Зеленского

Ведущая «Оскара» хочет пригласить на церемонию Зеленского

21 мар 2022, 21:00
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Ведуча церемонії «Оскар» Емі Шумер хоче, щоб президент України Володимир Зеленський з’явився в ефірі трансляції цієї кіноподії.

Шумер повідомила про це CNN. Вести церемонію нагородження «Оскар» у 2022 році будуть стендап-комедіантки Емі Шумер («Усередині Емі Шумер», «Дівчина без комплексів») та Ванда Сайкс («"Нові пригоди старої Крістін»), а також актриса Реджіна Голл («Дуже страшне кіно»).

Шумер сказала, що не має наміру уникати поточних подій у світі під час своїх обов’язків ведучої премії Американської кіноакадемії.

Зірка «Life & Beth» навіть намагається знайти спосіб, щоб президент України Володимир Зеленський «фактично відвідав церемонію на тлі вторгнення росії в його країну».

Я насправді виступала, я хотіла знайти спосіб залучити Зеленського або зняти відео чи щось подібне лише тому, що «Оскар» дивиться багато очей, — сказала Шумер.

Церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться у неділю, 27 березня, у Dolby Theatre у Голлівуді (район Лос-Анджелеса). Уперше за два роки вона відбудеться у звичайному форматі. У 2022 році за «Оскари» боротимуться фільми у 23 номінаціях. Кількість претендентів на приз за найкращий фільм стала фіксованою — їх буде десять, на відміну від попередніх років.

Раніше відомий американський комік, політичний коментатор та телеведучий Білл Мар в ефірі свого шоу Real Time with Bill Maher на каналі HBO заговорив про президента України.

Мар пожартував, що нарешті в Америці з’явився президент, якого всі люблять і це — Володимир Зеленський. Також комік відзначив «захмарний рейтинг схвалення» українського президента.



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Він комік, він один із нас і він найвідоміший у всьому світі. І він вимовив таку напрочуд пристрасну промову на нашому конгресі. Він сказав, що ви гадки не маєте, коли ваша столиця перебуває в облозі. Це була неймовірна промова. І знову від коміка. Як здорово, що він навів аргументи на користь військової допомоги, демократії та порівняв напад на його країну з Перл-Харбором. У цього хлопця є велика енергія, — сказав Білл Мар.

Источник: Ракурс


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