Ведущая «Оскара» хочет пригласить на церемонию Зеленского

https://racurs.ua/n168683-veduschaya-oskara-hochet-priglasit-na-ceremoniu-zelenskogo.html

Ракурс

Ведуча церемонії «Оскар» Емі Шумер хоче, щоб президент України Володимир Зеленський з’явився в ефірі трансляції цієї кіноподії.

Шумер повідомила про це CNN. Вести церемонію нагородження «Оскар» у 2022 році будуть стендап-комедіантки Емі Шумер («Усередині Емі Шумер», «Дівчина без комплексів») та Ванда Сайкс («"Нові пригоди старої Крістін»), а також актриса Реджіна Голл («Дуже страшне кіно»).

Шумер сказала, що не має наміру уникати поточних подій у світі під час своїх обов’язків ведучої премії Американської кіноакадемії.

Зірка «Life & Beth» навіть намагається знайти спосіб, щоб президент України Володимир Зеленський «фактично відвідав церемонію на тлі вторгнення росії в його країну».