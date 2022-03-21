Ведущая «Оскара» хочет пригласить на церемонию Зеленского

Я насправді виступала, я хотіла знайти спосіб залучити Зеленського або зняти відео чи щось подібне лише тому, що «Оскар» дивиться багато очей, — сказала Шумер.
Церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться у неділю, 27 березня, у Dolby Theatre у Голлівуді (район Лос-Анджелеса). Уперше за два роки вона відбудеться у звичайному форматі. У 2022 році за «Оскари» боротимуться фільми у 23 номінаціях. Кількість претендентів на приз за найкращий фільм стала фіксованою — їх буде десять, на відміну від попередніх років.
Раніше відомий американський комік, політичний коментатор та телеведучий Білл Мар в ефірі свого шоу Real Time with Bill Maher на каналі HBO заговорив про президента України.
Мар пожартував, що нарешті в Америці з’явився президент, якого всі люблять і це — Володимир Зеленський. Також комік відзначив «захмарний рейтинг схвалення» українського президента.
Він комік, він один із нас і він найвідоміший у всьому світі. І він вимовив таку напрочуд пристрасну промову на нашому конгресі. Він сказав, що ви гадки не маєте, коли ваша столиця перебуває в облозі. Це була неймовірна промова. І знову від коміка. Як здорово, що він навів аргументи на користь військової допомоги, демократії та порівняв напад на його країну з Перл-Харбором. У цього хлопця є велика енергія, — сказав Білл Мар.