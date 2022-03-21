Формат компромиссов с Россией определит народ на референдуме

https://racurs.ua/n168682-format-kompromissov-s-rossiey-opredelit-narod-na-referendume-zelenskiy.html

Ракурс

Остаточно компроміси на переговорах між Україною та рф вирішуватиме всеукраїнський референдум.

Це стосується гарантій безпеки й тимчасово окупованих територій. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю «Суспільному».

Відповідь же дуже проста. Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть (в НАТО — «Ракурс»), тому що бояться росію. Ось і все. І нам треба заспокоїтись, сказати що, «окей, інші гарантії безпеки». Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити альянс, якби ми були членами альянсу. І я вважаю що це нормальний компроміс, — сказав преиздент.

Тому Зеленський наполягає на тому, що «всі ці зміни, які можуть бути історичними» необхідно запроваджувати після проведення референдуму.

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Ми нікуди не подінемося, ми прийдемо до референдуму. Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів. А ось якими вони будуть — це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною і росією. Тому у будь-якому випадку я готовий піти на все, якщо моя ця хода буде з нашим народом, — сказав глава держави.

Раніше він президент України заявив, що ультиматуми рф є неприйнятними для України. За його словами, вони можуть бути прийняті лише у разі знищення України.