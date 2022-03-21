Зеленский считает, что выполнить ультиматум РФ – это уничтожить Украину

https://racurs.ua/n168677-zelenskiy-schitaet-chto-vypolnit-ultimatum-rf-eto-unichtojit-ukrainu-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ультиматуми рф є неприйнятними для України. За його словами, вони можуть бути прийняті лише у разі знищення України.

Україна не може виконати ультиматум рф. Треба нас усіх знищити, тоді їхній ультиматум буде виконано. Наприклад, віддати Харків, Маріуполь чи Київ. Ні харків’яни, ні маріупольці, ні кияни, ні я, президент, ми не можемо цього зробити, — сказав він в інтерв’ю європейським громадським мовникам, фрагмент якого публікує «Суспільне».

Московія виставила Україні низку умов припинення війни. Серед них нейтральний статус України, визнання Криму російським та незалежності фейкових ЛДНР.

Зеленський у розмові зауважив, що мешканці окупованих рф міст на півдні України вже продемонстрували ставлення до росіян.

Ми навіть це бачимо в окупованих містах — в Мелітополі, в Бердянську. Вони (окупанти — «Ракурс») підіймають прапор — люди знімають. Вони вбили людину — так, люди сховались. Але в ніч прийшли, зняли прапор, — зазначив він.

Президент наголосив, що російський ультиматум буде виконанний тільки у разі повного знищення України.

.