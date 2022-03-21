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Успокаивающее для бомбоубежища — в «Дії» запустили симулятор «Байрактара»
Успокаивающее для бомбоубежища — в «Дії» запустили симулятор «Байрактара»https://racurs.ua/n168681-uspokaivauschee-dlya-bomboubejischa-v-diyi-zapustili-simulyator-bayraktara.htmlРакурс
У додатку «Дія» 21 березня зʼявилася послуга «управління Байрактаром».
Про новацію повідомив віце-премʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Для того, щоб зіграти онлайн-гру в «Дії», необхідно оновити застосунок. У грі користувачу пропонується знищувати російські танки за допомогою бойового безпілотника.
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Для тих, хто просив управління «Байрактром» через «Дію». Оновлюйте застосунок та переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас «цифрове заспокійливе», — йдеться у повідомленні Федорова.