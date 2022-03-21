Заспокійливе для бомбосховищ - у "Дії" запустили симулятор "Байрактара"

https://racurs.ua/ua/n168681-zaspokiylyve-dlya-bomboshovysch-u-diyi-zapustyly-symulyator-bayraktaru.html

Ракурс

У додатку «Дія» 21 березня зʼявилася послуга «управління Байрактаром».

Про новацію повідомив віце-премʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Для того, щоб зіграти онлайн-гру в «Дії», необхідно оновити застосунок. У грі користувачу пропонується знищувати російські танки за допомогою бойового безпілотника.

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