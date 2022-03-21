Танкові заводи росії зупинилися через дефіцит імпортних запчастин - Генштаб

https://racurs.ua/ua/n168680-tankovi-zavody-rosiyi-zupynylysya-cherez-deficyt-importnyh-zapchastyn-genshtab.html

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У росії призупинили роботу підприємства корпорації «Уралзавод» та Челябинського тракторного заводу.

Це сталося через відсутність надходжень комплектуючих іноземного виробництва. Ці підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки, повідомив 21 березня Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

На території одного з населених пунктів Запорізької області противник розгорнув пункт з ремонту бронетанкової техніки із залученням обладнання та робітників оборонних підприємств рф. На відновленні перебуває до 20 одиниць броньованої техніки.

Крім того, українські військові повідомили, що в районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області група російських окупантів заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглись у награбований одяг та виїхали у бік кордону з білоруссю.

В окремих населених пунктах Запоріжчини загарбники здійснюють приховану підготовку до проведення виборів проросійської адміністрації районів та міст.

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Для організації так званих «російських гумконвоїв» окупанти зосередили у порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КАМАЗ міністерства надзвичайних ситуацій РФ.

Окрім великих втрат безпосередньо під час бойових дій, фіксується також великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.