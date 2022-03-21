Пропагандисты проговорились – "Комсомолка" рассказала о 10 тыс. погибших россиянах

https://racurs.ua/n168687-propagandisty-progovorilis-komsomolka-rasskazala-o-10-tys-pogibshih-rossiyanah.html

Ракурс

Росіяни нарешті починають щось розуміти щодо втрат своєї армії в Україні. На російському сайті «Комсомольська правда» добу провисіла інформація, що на війні в Україні загинув 9 тис. 861 російський солдат і 16 тис. 153 дістали поранення.

Видання посилалося на дані Міноборони росії, хоча у брифінгу відомства такої інформації не наводилося.

Статтю опублікували ще у неділю, але увагу на неї користувачі соцмереж звернули лише у понеділок увечері. Після цього з сайту текст видалили, а потім повернули, але вже з іншими даними.

Однак у мережі ніщо не зникає.

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За даними сервісу Web Archive, це повідомлення залишалося на сайті до вечора 21 березня. Пізніше абзац про «втрати» було видалено з нотатки, але оригінальну версію новини можна прочитати в архіві (https://web.archive.org/web/20220321131726/https://www.kp.ru/online/news/4672522/).

Востаннє Міноборони Росії оприлюднило дані про свої втрати лише одного разу — 2 березня. Тоді відомство повідомило про 498 загиблих. За даними України, втрати рф від 24 лютого становлять 15 тис. російських військових. У цей показник входять загиблі, поранені та полонені.