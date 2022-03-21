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ПВО перехватила три из четырех ракет вблизи Ровно

ПВО перехватила три из четырех ракет вблизи Ровно

21 мар 2022, 21:55
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Рівненщину знову обстріляли. Три ракети збито.

Про це повідомив 21 березня голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Від четвертої ракети можливі збитки та руйнування. Втрати уточнюються, — сказав Коваль.



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За його словами, в області від початку доби було сім повітряних тривог.

Уранці 21 березня область також обстріляли — декілька ракет прилетіли на полігон поблизу обласного центру.

Источник: Ракурс


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