ПВО перехватила три из четырех ракет вблизи Ровно

https://racurs.ua/n168686-pvo-perehvatila-tri-iz-chetyreh-raket-vblizi-rovno.html

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Рівненщину знову обстріляли. Три ракети збито.

Про це повідомив 21 березня голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Від четвертої ракети можливі збитки та руйнування. Втрати уточнюються, — сказав Коваль.

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За його словами, в області від початку доби було сім повітряних тривог.

Уранці 21 березня область також обстріляли — декілька ракет прилетіли на полігон поблизу обласного центру.