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ППО перехопила три з чотирьох ракет поблизу Рівного
ППО перехопила три з чотирьох ракет поблизу Рівногоhttps://racurs.ua/ua/n168686-ppo-perehopyla-try-z-chotyroh-raket-poblyzu-rivnogo.htmlРакурс
Рівненщину знову обстріляли. Три ракети збито.
Про це повідомив 21 березня голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
Від четвертої ракети можливі збитки та руйнування. Втрати уточнюються, — сказав Коваль.
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За його словами, в області від початку доби було сім повітряних тривог.
Уранці 21 березня область також обстріляли — декілька ракет прилетіли на полігон поблизу обласного центру.