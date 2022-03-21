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Макарони і шкарпетки збирають школярі рф для "другої армії світу"

Макарони і шкарпетки збирають школярі рф для «другої армії світу» (ФОТО)

21 бер 2022, 21:35
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Росія настільки потужна країна із «величною» армією, що наприкінці першого місяця повномасштабного вторгнення в Україну продукти та речі найпершої потреби для збройних сил держави-агресора почали збирати у школах.

Любовь Соболь, соратниця Олексія Навального, у своєму Twitter опублікувала фото з вимогою адміністрації навчального закладу до учнів початкової школи № 61 в Ростові здавати харчі та інші необхідні речі «для другої армії світу».



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Як видно на скріншоті записки, яку, найімовірніше, роздають батькам у школах, спочатку дітей просять написати листи підтримки в армію, а в заключному пункті «пам'ятки» є перелік речей, які потребують військові рф. Серед іншого — вермішель швидкого приготування, шкарпетки, цукерки-смоктульки, кава, чай, вологі серветки,

Джерело: Ракурс


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