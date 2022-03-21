Росія використовує 40 аеродромів для нальотів по Україні

https://racurs.ua/ua/n168684-rosiya-vykorystovuie-40-aerodromiv-dlya-nalotiv-po-ukrayini-karta.html

Ракурс

Для війни проти України російська армія використовує практично всі придатні для цього аеродроми Білорусі, Росії та окупованого Криму.

Звідти авіація РФ бомбить військові та цивільні цілі, обстрілює територію України ракетами, здійснює десантування, використовує гелікоптери, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на дані військових експертів, які разом із журналістами проаналізували супутникові знімки та оцінили присутність різних видів літаків на летовищах у Білорусі, західній Росії та окупованому росіянами Кримському півострові.

Найбільш активно в окупованому Криму росіяни використовують два військові аеродроми: в Саках та Бельбеку. Дещо менше в Криму росіяни застосовують аеродроми біля Джанкоя, Гвардійського та Качі.

На аеродромі «Морозовськ» у Ростовській помітили понад 40 бомбардувальників.

У Краснодарському краю російські військові використовують аедродроми Єйська і Приморсько-Ахтарська.

.

Крім того, російські військові активно використовують у Білорусі практично всі діючі аеродроми біля міст Ліда, Бобруйськ, Мозир, Гомель, Лунінець, Барановичі, Брест.

Росія переформатувала військово-транспортний аеродром у Сещі у Брянській області, який використовують, скоріше за все, для авіанальотів по Чернігівщині, Сумщині, Київщині.