Ракети на Рівненщині та витік аміаку біля Сум – як минула ніч в Україні

https://racurs.ua/ua/n168646-rakety-na-rivnenschyni-ta-vytik-amiaku-bilya-sum-yak-mynula-nich-v-ukrayini.html

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Ракетні удари по полігону в Рівненській області завдали окупанти. Про це стало відомо вранці, 21 березня.

Сьогодні на Рівненщині три рази лунала повітряна тривога. По одному з загальновійськових полігонів завдано два ракетних удари. На місці працює спеціальна комісія, — заявив голова ОВА Рівненщини Віталій Коваль.

Подробицями він обіцяв поділитися пізніше. Тим часом через ворожий обстріл на «Сумихімпромі» стався витік аміаку.

Радіус зони ураження складає близько 2,5 км. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він попередив, що аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Враховуючи напрям вітру, під загрозою опинилося село Новоселиця, для Сум небезпеки немає. О 7.15 витік локалізували.

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять роботи по осадженню аміачної хмари. Попередньо жертв та постраждалих немає.

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