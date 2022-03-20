«ПриватБанк» заявив про продовження технологічних робіт – деталі

https://racurs.ua/ua/n168645-pryvatbank-zayavyv-pro-prodovjennya-tehnologichnyh-robit-detali.html

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«ПриватБанк» повідомив про продовження регламентних робіт. Паузи в роботі у зв’язку з проведенням технічних робіт, спочатку анонсовані з півночі до 10.00 20 березня, можуть продовжитись до 21 березня.

ІТ-команда «ПриватБанку» другу добу у режимі 24/7 працює над посиленням потужностей для безперебійної роботи банку за будь-яких обставин, — повідомили в прес-службі банку.

Налаштування багатьох сервісів протягом 20 березня та початку дня 21 березня може спричинити тимчасові паузи у роботі додатку «Приват24».

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