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«ПриватБанк» заявив про продовження технологічних робіт – деталі
«ПриватБанк» заявив про продовження технологічних робіт — деталіhttps://racurs.ua/ua/n168645-pryvatbank-zayavyv-pro-prodovjennya-tehnologichnyh-robit-detali.htmlРакурс
«ПриватБанк» повідомив про продовження регламентних робіт. Паузи в роботі у зв’язку з проведенням технічних робіт, спочатку анонсовані з півночі до 10.00 20 березня, можуть продовжитись до 21 березня.
ІТ-команда «ПриватБанку» другу добу у режимі 24/7 працює над посиленням потужностей для безперебійної роботи банку за будь-яких обставин, — повідомили в прес-службі банку.
Налаштування багатьох сервісів протягом 20 березня та початку дня 21 березня може спричинити тимчасові паузи у роботі додатку «Приват24».
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Перепрошуємо за незручності та просимо поставитись до цього з розумінням, — зазначили в компанії.