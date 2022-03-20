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«ПриватБанк» заявил о продолжении технологических работ – детали

«ПриватБанк» заявил о продолжении технологических работ — детали

20 мар 2022, 21:47
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«ПриватБанк» повідомив про продовження регламентних робіт. Паузи в роботі у зв’язку з проведенням технічних робіт, спочатку анонсовані з півночі до 10.00 20 березня, можуть продовжитись до 21 березня.

ІТ-команда «ПриватБанку» другу добу у режимі 24/7 працює над посиленням потужностей для безперебійної роботи банку за будь-яких обставин, — повідомили в прес-службі банку.

Налаштування багатьох сервісів протягом 20 березня та початку дня 21 березня може спричинити тимчасові паузи у роботі додатку «Приват24».



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Перепрошуємо за незручності та просимо поставитись до цього з розумінням, — зазначили в компанії.

Источник: Ракурс


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