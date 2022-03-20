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Зеленский выступил перед парламентом Израиля – о чем говорил (ВИДЕО)
Зеленский выступил перед парламентом Израиля — о чем говорил (ВИДЕО)https://racurs.ua/n168644-zelenskiy-vystupil-pered-parlamentom-izrailya-o-chem-govoril-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, звернувся до Кнесету Ізраїлю. У своїй промові він заявив про переплетені історії України та Ізраїлю.
Глава держави нагадав про російські ракети вдарили по Бабиному Яру в Києві, де поховані понад сто тисяч жертв Голокосту. Про це йдеться в зверненні президента.
Окрім цього, він згадав, як у перші дні війни російські снаряди вдарили по місту Умань, яке щороку відвідують десятки тисяч євреїв для паломництва на могилу Цадика Нахмана.
До вас звертаємося за допомогою… Навіть щодо елементарних віз. Що це? Байдужість? Розрахунок? Або посередництво? Я залишу вам вибір відповіді на це питання. Я зауважу лише одне. Байдужість буває. Розрахунки часто помилкові. А посередництво може бути між державами, але не між добром і злом, — сказав Зеленський.
Президент України констатував, що кожен знає, що протиракетна оборона Ізраїлю — найкраща і потужна зброя. Він наголосив, що Ізраїль точно може допомогти українському народу захистити себе, зокрема захистити українських євреїв.
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Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю, чому Ізраїль не ввів потужні санкції проти росії, чому не тисне на російський бізнес… Але відповідь все одно обирати вам, шановні брати та сестри. І вам із цією відповіддю потім жити, народе Ізраїлю. Українці зробили свій вибір. 80 років тому рятували євреїв і тому серед нас є праведники народів світу. Народе Ізраїлю, тепер і у вас є такий вибір, — підсумував Зеленський.