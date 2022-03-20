Зеленський виступив перед парламентом Ізраїлю – про що говорив (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n168644-zelenskyy-vystupyv-pered-parlamentom-izrayilu-pro-scho-govoryv-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, звернувся до Кнесету Ізраїлю. У своїй промові він заявив про переплетені історії України та Ізраїлю.

Глава держави нагадав про російські ракети вдарили по Бабиному Яру в Києві, де поховані понад сто тисяч жертв Голокосту. Про це йдеться в зверненні президента.

Окрім цього, він згадав, як у перші дні війни російські снаряди вдарили по місту Умань, яке щороку відвідують десятки тисяч євреїв для паломництва на могилу Цадика Нахмана.

До вас звертаємося за допомогою… Навіть щодо елементарних віз. Що це? Байдужість? Розрахунок? Або посередництво? Я залишу вам вибір відповіді на це питання. Я зауважу лише одне. Байдужість буває. Розрахунки часто помилкові. А посередництво може бути між державами, але не між добром і злом, — сказав Зеленський.

Президент України констатував, що кожен знає, що протиракетна оборона Ізраїлю — найкраща і потужна зброя. Він наголосив, що Ізраїль точно може допомогти українському народу захистити себе, зокрема захистити українських євреїв.

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