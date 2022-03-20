Бекхэм в Instagram показал, как во время войны спасают младенцев в Харькове (ФОТО)

https://racurs.ua/n168643-bekhem-v-instagram-pokazal-kak-vo-vremya-voyny-spasaut-mladencev-v-harkove-foto.html

Ракурс

Війна в Україні не залишила байдужою зіркову родину Девіда та Вікторії Бекхемів. Подружжя збирало кошти для гуманітарної допомоги постраждалим, але на цьому не зупинилося.

Бекхем оголосив, що тимчасово передає свої акаунти в соцмережах лікарці-педіатру, очільниці Харківського регіонального перинатального центру Ірині Кондратовій.

Через сторіз, які опублікувала Ірина, аудиторія Девіда, яка лише в Instagram перевищує 71 млн користувачів, побачила, лікарі рятують життя вагітних жінок, породіль та найкрихітніших пацієнтів під ударами російських військ.

Дізнайтеся більше про чудову роботу, яку виконують Ірина та інші медики, щоби рятувати життя в Україні, — сказав Бекхем, закликавши також робити пожертви до UNICEF.

У публікації Бекхем повідомив, що завдяки пожертвуванням вдалося придбати необхідне медичне кисневе обладнання.

Ірина розповіла, що в перший день війни вагітних жінок і матерів евакуювали в підвал.

Це були жахливі три години, які ми провели разом. На жаль, немовлят, які перебувають у реанімації, ми не можемо забрати в підвал, тому що вони залежать від роботи спеціального медобладнання. Перші дні були найважчими. Треба було навчитися працювати під час бомбардувань та авіаударів, — розповіла вона.

Раніше відомий британський футболіст Девід Бекхем та його дружина пожертвували дітям України 1,3 млн дол.

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