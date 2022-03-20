Наемники из Ливии и новая мобилизация в РФ – сводка Генштаба

https://racurs.ua/n168642-naemniki-iz-livii-i-novaya-mobilizaciya-v-rf-svodka-genshtaba.html

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Війна в Україні триває 25 добу. Окупаційні війська втратили наступальний потенціал, їхнє просування зупинене майже на всіх напрямках.

Противник продовжує зазнавати втрат, має значні проблеми з комплектуванням підрозділів та частин особовим складом, логістикою. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Для поповнення втрат особового складу підрозділів російської окупаційної армії військовими комісаріатами кубані, приморського краю, ярославської області та регіонів уральського федерального округу проводяться заходи прихованої мобілізації.

Проте населення перелічених регіонів не має бажання брати участь у війні. Мають місце масові випадки ухилення від служби.

Одночасно російськими пропагандисти розпочали підготовку населення російської федерації до тривалої війни. Офіційні канали комунікації поширюють пропаганду про нібито успіхи у проведенні так званої «спеціальної воєнної операції», проводяться публічні заходи на підтримку війни в Україні.

За даними ЗСУ, під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до москви було досягнуто домовленостей про направлення лівійських «добровольців» до України з метою участі у бойових діях на боці російської федерації.

Перекидання військових найманців, імовірно, буде здійснюватися шляхом приватної військової компанії «Ліга» (колишня «Вагнер»), літаками повітряно-космічних сил російської федерації.

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей продовжується проведення заходів мобілізації. На сьогодні переважна більшість особового складу 1-го АК — це мобілізоване населення з ОРДЛО.

Морально-психологічний стан особового складу вкрай низький, більшість мобілізованих не має досвіду та бажання брати участь у бойових діях.

Екіпірування призваних окупантами є застарілим. У підрозділах, основу яких складають призвані по мобілізації, поширюються панічні настрої через великий некомплект живої сили, озброєння та техніки.

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Окупанти розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції у місті Херсон.

Під час здійснення чергової спроби наступу на Київ, окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку. Завдяки активним діям підрозділів Збройних сил України на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства.