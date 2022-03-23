«Золотой» интерьер яхты путина за 700 млн долл. показало The Sun

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Интерьер мегаяхты «Шехерезада», которую связывают с военным преступником владимиром путиным, показал британский таблоид Sun. Издание описывает внутреннее убранство яхты как «неприличную роскошь и тошнотворную неумеренность».

Мегаяхта путина напоминает мини-город, где даже заклепки покрыты позолотой. Кроме этого, о 140-метровой яхте президента фашистской рф выпустил расследование фонд оппозиционера Алексея Навального. Истинный владелец яхты неизвестен, однако, по утверждению команды Навального, часть экипажа составляют сотрудники ФСО. Стоимость яхты оценивается примерно в 700 млн долл., сейчас она находится в Италии.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал итальянские власти арестовать яхту путина.

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