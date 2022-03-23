«Золотий» інтер’єр яхти путіна за 700 млн дол. показало The Sun

https://racurs.ua/ua/n168734-zolotyy-interier-yahty-putina-za-700-mln-dol-pokazalo-the-sun-foto.html

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Інтер'єр мегаяхти «Шехерезада», яку пов’язують із військовим злочинцем володимиром путіним, показав британський таблоїд Sun. Видання описує внутрішнє оздоблення яхти як «непристойну розкіш і нудотну непоміркованість».

Мегаяхта путіна нагадує міні-місто, де навіть тримач для туалетного паперу покритий золотом. Окрім цього, про 140-метрову яхту президента фашистської росії випустив розслідування фонд опозиціонера Олексія Навального. Справжній власник яхти невідомий, проте, як стверджує команда Навального, частину екіпажу складають співробітники федеральної служби охорони. Вартість яхти оцінюється приблизно в 700 млн дол., зараз вона знаходиться в Італії.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав італійську владу заарештувати яхту путіна.

США та союзники також обговорюють можливість виключення росії з «Великої двадцятки» G20 — групи найбільших економік світу, метою якої є координація дій з найважливіших питань, що впливають на світову економіку.