Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ рознесли склад боєприпасів окупантів на Луганщині (ВІДЕО)

ЗСУ рознесли склад боєприпасів окупантів на Луганщині (ВІДЕО)

23 бер 2022, 10:03
999

У Луганській області підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила знищили склад боєприпасів та зброї російських військ.

Пожежа триває кілька годин. Відео опублікувала прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.



.

На цьому відео неймовірно гарно палає, детонує і розлітається на десятки метрів боєкомплект росіян на Луганщині. Тут і боєприпаси до стрілецької зброї, тут і артилерійські снаряди і багато іншого. Найбільше гріє душу те, що ця краса уже відбувається протягом двох годин, а це означає, що там ще горіти і горіти, — йдеться в повідомленні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів