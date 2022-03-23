У Луганській області підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила знищили склад боєприпасів та зброї російських військ.

Пожежа триває кілька годин. Відео опублікувала прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

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На цьому відео неймовірно гарно палає, детонує і розлітається на десятки метрів боєкомплект росіян на Луганщині. Тут і боєприпаси до стрілецької зброї, тут і артилерійські снаряди і багато іншого. Найбільше гріє душу те, що ця краса уже відбувається протягом двох годин, а це означає, що там ще горіти і горіти, — йдеться в повідомленні.