95-річна українка - Ми хочемо жити самостійно, ми 70 років жили у кабалі

Війна фашистської росії проти України триває. 95-річна українка, яка пережила геноцид українського народу 1932−1933 років, Другу світову війну і кабалу радянського союзу, розповіла, що не бачила гіршого жахіття за те, яке зараз чинять путінські військові злочинці. Літня жінка вимушена переживати нові страшні випробування.

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Я прожила 95 років, а такого не бачила. І голод пережила в 1933 році, і в 1941 році війну, але такого страховиська ще не бачила… Для чого? Кому потрібна ця війна? Ми — Україна! Ми хочемо жити самостійно. Ми 30 років живемо вже самостійно. Дай же нам пожити самостійно! Ми 70 років жили у такій кабалі! — сказала жінка.