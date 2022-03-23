Рашисти зруйнували автомобільний міст у Чернігові, що вів до Києва (ВІДЕО)

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Ракурс

У Києві ніч проти 23 березня пройшла неспокійно. Уночі зазнав обстрілу торговий центр та приватний сектор у Святошинському районі.

Пожежі ліквідовано, постраждалих немає. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зранку обстрілу зазнав Шевченківський район. На місці працюють рятувальники та медики. Наразі є загорання кількох приватних будинків та в багатоповерхівки.

Четверо людей травмовані. Інформація про постраждалих та характер руйнувань — уточнюється.

У Чернігові вночі 23 березня російські окупанти скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.

В результаті удару впав один із прольотів мосту. Інформацію «Суспільному» підтвердив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Більше деталей пообіцяв оприлюднити у ранковому відеозверненні. Нагадаємо, цим мостом з Чернігова рухалися евакуаційні рейси та завозилася гуманітарна допомога до міста.

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Нагадаємо, вже декілька тижнів у Чернігові йдуть бої, російські війська постійно обстрілюють місто. У Чернігові немає електрики та майже немає зв’язку, є проблеми з доставкою та зберіганням продуктів.