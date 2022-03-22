Сотий російський літак збили українські захисники

Росія продовжує втрачати військові літаки, фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n168722-sotyy-rosiyskyy-litak-zbyly-ukrayinski-zahysnyky.html

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Українські військові збили вже понад 100 літаків ворога.

Про це сьогодні, 22 березня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович.

За словами Арестовича, сотий літак збили над Маріуполем. Крім того, ще два ворожі літаки після цього збили над Дніпропетровщиною.

Він додав, що вже понад половину боєздатних російських льотчиків або вбиті, або перебувають у полоні.

Також про збиття літака над Маріуполем повідомляє Маріупольська міськрада.

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