Відповідальність за незаконне використання гумдопомоги запровадять в Україні

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В Україні можуть запровадити кримінальну відповідальність за незаконне використання гумдопомоги, фото: «5 канал»
Відповідальність за незаконне використання гумдопомоги запровадять в Україніhttps://racurs.ua/ua/n168721-vidpovidalnist-za-nezakonne-vykorystannya-gumdopomogy-zaprovadyat-v-ukrayini.htmlРакурс
В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв чи безоплатної допомоги.
Про це сьогодні, 22 березня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат Андрій Осадчук за результатами засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.
Погоджено, що саме продаж таких товарів (предметів) загальною вартістю від 620 тис. гривень або інше їх використання з метою отримання прибутку є злочином. У військовий час буде каратися позбавленням волі від п’яти до семи років, — зазначив Осадчук..
Відповідна ініціатива ще потребує остаточного погодження головами депутатських фракцій і груп та керівництвом Верховної Ради.
Нагадаємо, в Україні також планують запровадити кримінальну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення ЗСУ та міжнародної військової допомоги Україні.