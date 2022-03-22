Відповідальність за незаконне використання гумдопомоги запровадять в Україні

В Україні можуть запровадити кримінальну відповідальність за незаконне використання гумдопомоги, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n168721-vidpovidalnist-za-nezakonne-vykorystannya-gumdopomogy-zaprovadyat-v-ukrayini.html

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В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв чи безоплатної допомоги.

Про це сьогодні, 22 березня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат Андрій Осадчук за результатами засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Погоджено, що саме продаж таких товарів (предметів) загальною вартістю від 620 тис. гривень або інше їх використання з метою отримання прибутку є злочином. У військовий час буде каратися позбавленням волі від п’яти до семи років, — зазначив Осадчук.



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Відповідна ініціатива ще потребує остаточного погодження головами депутатських фракцій і груп та керівництвом Верховної Ради.

Нагадаємо, в Україні також планують запровадити кримінальну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення ЗСУ та міжнародної військової допомоги Україні.