В Україні каратимуть за розповсюдження інформації про військових, фото: FreePik

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В Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, а також про переміщення територією України, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Про це сьогодні, 22 березня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат Андрій Осадчук за результатами засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Пропонується запровадження такої відповідальності у час дії воєнного стану:

від п’яти до восьми років ув’язнення за розповсюдження відповідної інформації;

від восьми до 12 років ув’язнення — за такі ж дії для організованої групи, з корисливих мотивів.

Взагалі нічого не фотографуйте, що стосується військової техніки. Будьте уважні та обережні, так ми швидше здобудемо Перемогу, — наголосив Осадчук.



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За його словами, тепер відповідна ініціатива чекає остаточного погодження головами депутатських фракцій і груп та керівництвом Верховної Ради.

Нагадаємо, нещодавно в Києві окупанти завдали ракетного удару по одному з торгових центрів. До цього у соцмережах було опубліковане фото, котре показувало розміщену біля торгового центру українську військову техніку.