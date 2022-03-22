ЗСУ увосьме атакували окупантів у Чорнобаївці

ЗСУ знову атакували аеропорт у Чорнобаївці, фото: Повітряне командування «Схід»

https://racurs.ua/ua/n168714-zsu-uvosme-atakuvaly-okupantiv-u-chornobayivci.html

Ракурс

Збройні сили України (ЗСУ) увосьме атакували аеродром у Чорнобаївці Херсонської області, який ворог використовує для базування командних пунктів та військової техніки.

Про це сьогодні, 22 березня, повідомляє Повітряне командування «Схід» на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

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Деталі операції не розкриваються.

До цього українські військові знищували техніку ворога на аеродромі у Чорнобаївці 27 лютого, 7 березня, 15 березня, 16 березня, 18 березня, 19 березня та вчора, 21 березня.

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У Чорнобаївці ЗСУ, зокрема, знищили російського генерал-лейтенанта Андрія Мордвічова — керівника 8-ої армії Південного округу рф, яка відповідала за окупацію Донбасу.