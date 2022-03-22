Окупанти воюють в Україні без військового командувача – Міноборони США

https://racurs.ua/ua/n168706-okupanty-vouut-v-ukrayini-bez-viyskovogo-komanduvacha-minoborony-ssha.html

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Росія може вести війну в Україні без військового командувача, вважають у США. Саме цей фактор, на думку військових чиновників, ймовірно, є ключовим у «незграбному та дезорганізованому» російському вторгненні.

За словами двох представників Міноборони США, без найвищого командування воєнних дій в Україні підрозділи з різних військових округів Росії радше змагаються за ресурси, ніж координують свої дії. Про це пише CNN із посиланням на джерела у Пентагоні.

Путін може загрожувати Заходу ядерною зброєю, якщо війна в Україні затягнеться. Таким чином, Росія може примусити до проведення переговорів на своїх умовах.

Зазначається, що підрозділи, які беруть участь у наступі, не змогли досягти злагодженості та діють незалежно один від одного, не маючи всеосяжного оперативного плану.

CNN також пише, що російські військові, схоже, мають серйозні проблеми зі зв’язком. Солдати та командири іноді використовували комерційні стільникові телефони та інші незахищені канали зв’язку, щоб спілкуватися один з одним, що полегшувало перехоплення їхніх повідомлень та допомагало Україні визначати цілі для власних контрударів.

Одним із принципів війни є «єдність командування». Це означає, що хтось має нести загальну відповідальність — координувати вогонь, керувати тиловим забезпеченням, задіяти резервні сили, вимірювати успіхи та невдачі різних «крил» операції та коригувати дії на основі цього, — пояснив військовий аналітик, генерал-лейтенант у відставці Марк Хертлінг.

Видання наголошує, що були випадки, коли росія оприлюднювала таку інформацію, але в цьому випадку міноборони не згадувало головнокомандувача діями в Україні. На запит CNN також не відповіли.

Хертлінг додав, що росія могла призначити командувача непублічно, але, судячи з дій армії, «він некомпетентний».

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Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, Кремль переходить до нової стратегії війни — змусити Київ ухвалити претензії росії на південні та східні території України.

Джерело: CNN