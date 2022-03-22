Сотый российский самолет сбили украинские защитники

Сотый российский самолет сбили украинские защитникиhttps://racurs.ua/n168722-sotyy-rossiyskiy-samolet-sbili-ukrainskie-zaschitniki.htmlРакурс
Українські військові збили вже понад 100 літаків ворога.
Про це сьогодні, 22 березня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович.
За словами Арестовича, сотий літак збили над Маріуполем. Крім того, ще два ворожі літаки після цього збили над Дніпропетровщиною.
Він додав, що вже понад половину боєздатних російських льотчиків або вбиті, або перебувають у полоні.
Також про збиття літака над Маріуполем повідомляє Маріупольська міськрада.
О 16.45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто, — зазначається в повідомленні. — Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!