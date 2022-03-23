Разъяренный рашист под Киевом переехал танком своего командира

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У Київській області під Макаровом російський військовий переїхав свого командира танком. Причиною цьому стали звинувачення у втратах батальйону.

Військовослужбовець танкового батальйону 37 ОМСБр звинуватив у загибелі друзів-колег по службі командира бригади полковника Юрія Медведєва. Вибравши зручний момент, під час бою, переїхав танком командира, що стояв поруч, пошкодивши йому обидві ноги, — повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

Щоправда, полковник Медведєв не загинув, а був госпіталізований до лікарні на території Білорусі і навіть нагороджений «орденом мужності».

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Загалом дві БТГр 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта) під час боїв у районі Макарова Бучанського району Київської області із понад 1 тис. 500 військовослужбовців втратили близько 50% особового складу та ще багато солдатів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, селище Макарів та інші населені пункти Бучанського району Київської області стали епіцентром бойових дій на підступах до столиці. Багато населених пунктів зазнали серйозних руйнувань. У деяких з них досі промишляють ворожі війська.