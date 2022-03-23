Путин приказал принимать оплату за газ только в рублях

https://racurs.ua/n168755-putin-prikazal-prinimat-oplatu-za-gaz-tolko-v-rublyah.html

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путін доручив приймати оплату за поставлений «недружнім країнам» російський природний газ лише у рублях.

Низкою західних країн були ухвалені нелегітимні рішення по так званому замороженню російських активів… Тепер у світі кожен знає, що зобов’язання у доларах та євро можуть бути невиконані, — заявив 23 березня диктатор країни-терориста для пропагандистських росЗМІ.

Проведення оплати в російських рублях за поставлений газ у «недружні країни» має бути, за версією путіна, здійснено в «найкоротші терміни».

До переліку недружніх до росії країн входить 50 держав, у тому числі — країни Європейського Союзу, Велика Британія, Канада, США, Японія, Швейцарія.

Україна та низка інших країн наполягають на забороні імпорту в ЄС енергоресурсів із Росії. Вони стверджують, що президент РФ Володимир Путін фінансує війну за рахунок доходів у кілька сотень мільйонів євро щодня від продажу газу та нафти.

Євросоюз на тлі гострої конфронтації в стосунках з Москвою налаштований упродовж п’яти років позбутися енергетичної залежності від Росії.

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Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає проти бойкоту імпорту енергоресурсів із Росії на фоні війни з Україною.