ВСУ захватили у россиян мощную станцию радиоэлектронной борьбы

Збройні сили України захопили одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби ЗС РФ. «Красуха-4» здатна виявляти та блокувати різні радари на дистанції до 300 км.

Росіяни втратили частину свого сучасного мобільного комплексу радіоелектронного придушення поблизу населеного пункту Макарів, повідомляє «Мілітарний».

Саме тут українські військові натрапили на контейнер командного пункту комплексу. Ці комплекси призначені для прикриття військ та великих територій від радіолокаційного виявлення, а також протидії літакам розвідникам та БПЛА супротивника.

Такий російський комплекс був помічений на території Білорусі ще на початку березня.

Система здатна глушити бортові радари ударної, розвідувальної і безпілотної авіації, і навіть супутники на низькій орбіті. Дальність дії системи становить 300 км.