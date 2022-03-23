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Ракурс
Россия заявила о выпущенных Украиной снарядах по ее территории

Россия заявила о выпущенных Украиной снарядах по ее территории

23 мар 2022, 18:04
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Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про активізацію плану російських військових провокацій.

Згідно з повідомленням пропагандистських росЗМІ з посиланням на керівництво Бєлгородської області, 23 березня в селах Журавльовка та Нехотєєвка нібито запроваджено режим надзвичайного стану. Це сталося «у зв’язку з вибухами снарядів, що прилетіли з боку України». За словами пропагандистів, «є постраждалі, яким надається допомога».

Як відомо, на цьому напрямку кордону — за кілька десятків кілометрів від Харкова — присутні російські війська, які увірвалися на територію України.



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В центрі протидії дезінформації повідомляли раніше, що в умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну, російська влада готує сценарій, що передбачає обстріли російських міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових.

За задумом Кремля, такі провокації мають стати приводом для оголошення в рф загальної мобілізації. З урахуванням дій російської армії в Україні, провокації в російських містах супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення задля створення «красивої картинки».

Источник: Ракурс


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