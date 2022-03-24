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Проблемы со связью и коммуникацией - New York Times обнародовало перехваты разговоров россиян

Проблемы со связью и коммуникацией — New York Times обнародовало перехваты разговоров россиян

24 мар 2022, 16:21
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Видання The New York Times оприлюднило перехоплення розмов російських військових. На одному з них чітко чутно наказ прибрати «господарство» з населеного пункту Макарів та накрити його артилерією. Також рашисти постійно скаржаться на проблеми зі звʼязком і комунікацією.

На іншій розмові один із російських військовий доповідає, що вони відійшли із села Мотижин та покинули там пошкоджений МТ-ЛБ.

Ще на одній розмові росіяни доповідають про підбиття українського гелікоптера, а також про роботу власної авіації.

Також є розмова між російськими військами про те, як одна з груп просить надати підтримку з повітря, але не зможе звʼязатися з іншою групою.



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Повітряну підтримку їм так і не надали. Крім цього, росіяни дуже часто просять про паливо, якого катастрофічно не вистачає для техніки.

Источник: Ракурс


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