ЕС будет покупать сжиженный природный газ в США — Bloomberg

https://racurs.ua/n168847-es-budet-pokupat-sjijennyy-prirodnyy-gaz-v-ssha-bloomberg.html

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Європа планує купувати природній газ у США замість фашистської росії. Видання Bloomberg пише, що США і Європейський Союз досягли угоди щодо збільшення на 15 млрд куб. м до кінця 2022 року постачання зрідженого природного газу до країн ЄС.

Відповідно до угоди, країни-члени ЄС наростять споживання американського газу до 50 млрд куб. м до 2030 року, щоб знизити залежність від москви. Окрім цього, Німеччина цьогоріч розраховує скоротити до 30% залежність від газу рф, до середини 2022 року — вдвічі зменшити імпорт російської нафти. Про це пише Spiegel із посиланням на Мінекономіки ФРН. Берлін також планує до середини 2024 року скоротити частку постачання газу з рф до 10%. Окрім цього, міністр економіки Німеччини Роберт Габек повідомив, що його країна прагне до літа скоротити споживання російської нафти вдвічі, а до осені стати повністю незалежною від російського вугілля.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євросоюз не платитиме за російський газ у рублях, як цього хотіли у кремлі. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вказала, що Брюссель не піде на спробу москви обійти санкції.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Moody’s оголосило, що відкличе рейтинги всіх російських компаній. Раніше аналогічне рішення ухвалили Fitch та S&P. Усі три агенції припинили комерційну діяльність на території рф.