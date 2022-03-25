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Последствия бомбежек Мариуполя, фото: ТСН
«Гуманитарную операцию» для эвакуации Мариуполя готовит Францияhttps://racurs.ua/n168864-gumanitarnuu-operaciu-dlya-evakuacii-mariupolya-gotovit-franciya.htmlРакурс
Президент Франції Еммануель Макрон планує у співпраці з Грецією та Туреччиною провести в обложеному російськими військами Маріуполі «виняткову гуманітарну операцію» для евакуації тих, хто хоче залишити місто.
Про це сьогодні, 25 березня, повідомляє французьке видання Le Figaro.
Ми організуємо все у найкращих можливих умовах. У цьому місті з населенням понад 400 тис. людей ще 150 тис. мешканців живуть у катастрофічних умовах, — наголосив Макрон.
За його словами, питання обговорювалося з мером Маріуполя.
Ми робимо це прозоро з президентом Зеленським та українською владою. А потім вестимемо переговори з російською стороною. Ми готуємося зробити це найближчими днями. У мене буде нове обговорення з володимиром путіним протягом 48 годин, щоб уточнити деталі, — зазначив президент Франції..
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що під завалами Маріупольського драматичного театру, по якому російські військові злочинці завдали авіаудару 16 березня, загинули близько 300 людей. У приміщенні театру ховалися мирні жителі — переважно жінки та діти.
Джерело: Le Figaro