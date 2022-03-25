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Ракурс
По Виннице был нанесен ракетный удар, фото: vinnitsa.info

Ракетный удар по Виннице обошелся без жертв — мэр города

25 мар 2022, 22:37
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Жертв в результаті ракетного удару по території Командування Повітряних сил у Вінниці, завданого агресором сьогодні, 25 березня, немає.

Наслідки удару ще уточнюються. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов.

Вкотре прошу усіх спускатися в укриття, як тільки чуєте сигнал тривоги, — наголосив він.



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Російські війська сьогодні близько 16.30 випустили шість крилатих ракет по Вінниці. Частину з них вдалося збити. Решта влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі.

Нагадаємо, 6 березня росія завдала удару вісьмома ракетами по аеропорту у Вінниці. Цей авіаудар призвів до суттєвих руйнувань та людських жертв.

Источник: Ракурс


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