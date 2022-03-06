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Ракурс
Последствия ракетного удара в Винницкой области, фото: Андрей Цаплиенко

Российские войска обстреляли аэропорт в Винницкой области (ВИДЕО)

6 мар 2022, 14:49
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На Вінничині російські війська завдали ракетного удару по аеропорту у Вінниці.

Про це сьогодні, 6 березня, повідомляється на сторінці у соцмережі Фейсбук Сухопутних військ ЗСУ.

Водночас голова Вінницької ОДА Сергій Борзов на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє про ракетний удар у розташованому неподалік Вінниці селі Гавришівка.

Гавришівка. Ракетний напад. Влучили у військовий об'єкт, — зазначив Борзов.

За його словами, на місці інциденту наразі працюють служби ДСНС.

Також про ракетний удар по Вінниці повідомив у новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, який заявив, що було завдано удар вісьмома ракетами.

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. Зокрема, по різних регіонах України завдаються ракетні удари.

Последствия ракетного удара в Винницкой области, фото: Андрей Цаплиенко



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Нагадаємо, 25 лютого українські військові збили під Вінницею російську крилату ракету.

Источник: Ракурс


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