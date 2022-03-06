Последствия ракетного удара в Винницкой области, фото: Андрей Цаплиенко

https://racurs.ua/n168009-rossiyskie-voyska-obstrelyali-aeroport-v-vinnickoy-oblasti-video.html

Ракурс

На Вінничині російські війська завдали ракетного удару по аеропорту у Вінниці.

Про це сьогодні, 6 березня, повідомляється на сторінці у соцмережі Фейсбук Сухопутних військ ЗСУ.

Водночас голова Вінницької ОДА Сергій Борзов на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє про ракетний удар у розташованому неподалік Вінниці селі Гавришівка.

Гавришівка. Ракетний напад. Влучили у військовий об'єкт, — зазначив Борзов.

За його словами, на місці інциденту наразі працюють служби ДСНС.

Також про ракетний удар по Вінниці повідомив у новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, який заявив, що було завдано удар вісьмома ракетами.

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. Зокрема, по різних регіонах України завдаються ракетні удари.

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Нагадаємо, 25 лютого українські військові збили під Вінницею російську крилату ракету.