Путин не победит, Россию нужно остановить – МИД Британии о войне в Украине

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Війну Росії проти України прокоментувала міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс. Вона наголосила, що Заходу доведеться заплатити ціну за жорстку боротьбу з путінською Росією.

Політик також сказала, що західні лідери розуміють, що Росію потрібно зупинити, бо терорист Путін не зупиниться на Україні. Про це Трасс заявила в інтерв’ю виданню Express.

Йдеться не тільки про європейську безпеку. Яким буде наша сигнал для решти світу? Якщо Путін не програє, це підбадьорить інших агресорів у всьому світі, — додала вона.

Водночас міністр впевнена, що українці зможуть перемогти Путіна.

Ми всі згодні, що він не може досягти успіху в Україні. Людські витрати вже жахливі, тому нам потрібно активізувати наші зусилля, — заявила вона.

Також представниця уряду Британії закликала пересічних громадян з розумінням поставитися до проблем, з якими вони також стикнуться.

Вона, зокрема, визнала, що санкції проти Росії, зокрема імовірна заборона купівлі у неї нафти та газу, «зроблять речі в Британії дорожчими, але це ціна, яку потрібно заплатити».

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Цікаво, що це перше визнання західним посадовцем намірів заборонити купівлю нафти й газу в РФ. Раніше Україна попросила Захід підвищити санкційний тиск, зокрема, запровадити нафтове ембарго та закрити порти.

Джерело: Express