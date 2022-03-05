Кулеба и Блинкен встретились на польской границе

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Очільник МЗС Дмитро Кулеба зустрівся 5 березня із держсекретарем США Тоні Блінкеном на польському кордоні. Вони обговорили санкції проти РФ та підтримку України. Зустріч не була публічною, про неї стало відомо постфактум.

Я впевнений, що ми будемо застосовувати їх найближчими днями, США також будуть координувати зусилля зі своїми європейськими партнерами, — повідомив Кулеба.

Ключовими темами розмови стали подальші санкції проти РФ, постачання додаткової зброї для захисту України, ізоляція Росії від світу за її агресію проти нашої держави.

Кулеба та Блінкен узгодили ще кроки для посилення оборони України від варварських дій РФ в повітрі.

Путін зробив жахливу, жахливу помилку в багатьох сенсах. Він вважав, що України не існує як незалежної держави. Український народ нині щодня доводить прямо протилежне. Сила, рішучість та цілеспрямованість українців з підтримкою США та всього світу врешті-решт переможе. Я кажу це прямо, — підсумував розмову Блінкен.

Досі про поїздку Кулеби публічно не повідомлялося. В МЗС зазнають, що сторони під час зустрічі обговорили ефективність вже запроваджених санкцій для стримування російської агресії та подальші кроки у цьому напрямі.

Раніше 5 березня Кулеба заявив, що «російська нафта сьогодні пахне українською кров’ю, а її купівля означає фінансування російських військових злочинів».

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Ви не можете купити трішки цього і бути трішки самовдоволеним цими військовими злочинами. Це вибір, який треба зробити зараз, — сказав Кулеба і закликав усі компанії припиняти співпрацю з Росією.

5 березня держсекретар США у рамках візиту до Польщі відвідав кордон з Україною та центр, де перебувають українці, що виїхали з рідних домівок через війну.