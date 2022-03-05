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Ракурс
Бородянка разрушена, пациентов психдиспансера вывели — глава военной администрации

Бородянка разрушена, пациентов психдиспансера вывели — глава военной администрации

5 мар 2022, 21:08
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Підрозділ ЗСУ звільнив психоневрологічний диспансер у Бородянці, де росіяни взяли у заручники пацієнтів.

Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер близько 13-ї години, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру. Попри це, вони не покинули територію населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, хоч і великий стрес, але їм уже краще, — розповів під час включення для «Україна 24» заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Люди перебувають у вкрай важких умовах, зокрема «немає води і світла», але їм весь час допомагають.

Як раніше повідомляв голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, кадирівці захопили в заручники 600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру в Бородянці.

На Київщині упродовж дня вдалося евакуювати певну кількість мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля.

Бородянки нема: вона майже повністю знищена. Центр міста — це просто жах. На жаль, на сьогодні Бородянка знаходиться під контролем ворожих військ — ситуація там дуже важка, — сказав Кулеба.

В Ірпені, Бучі, Гостомелі, Ворзелі 5 березня вдалося евакуювати певну кількість людей. Залізничне сполучення знищене між Києвом й Ірпенем, а у передмісті точаться важкі бої.



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Очільник ОВА переконаний, що Збройні сили відіб’ють ворога.

Источник: Ракурс


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