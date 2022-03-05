Бородянки нема, пацієнтів психдиспансеру вивели — голова військової адміністраціїhttps://racurs.ua/ua/n167989-borodyanky-nema-paciientiv-psyhdyspanseru-vyvely-golova-viyskovoyi-administraciyi.htmlРакурс
Підрозділ ЗСУ звільнив психоневрологічний диспансер у Бородянці, де росіяни взяли у заручники пацієнтів.
Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер близько 13-ї години, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру. Попри це, вони не покинули територію населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, хоч і великий стрес, але їм уже краще, — розповів під час включення для «Україна 24» заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Люди перебувають у вкрай важких умовах, зокрема «немає води і світла», але їм весь час допомагають.
Як раніше повідомляв голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, кадирівці захопили в заручники 600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру в Бородянці.
На Київщині упродовж дня вдалося евакуювати певну кількість мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля.
Бородянки нема: вона майже повністю знищена. Центр міста — це просто жах. На жаль, на сьогодні Бородянка знаходиться під контролем ворожих військ — ситуація там дуже важка, — сказав Кулеба.
В Ірпені, Бучі, Гостомелі, Ворзелі 5 березня вдалося евакуювати певну кількість людей. Залізничне сполучення знищене між Києвом й Ірпенем, а у передмісті точаться важкі бої.
Очільник ОВА переконаний, що Збройні сили відіб’ють ворога.