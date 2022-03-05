Підрозділ ЗСУ звільнив психоневрологічний диспансер у Бородянці, де росіяни взяли у заручники пацієнтів.

Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер близько 13-ї години, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру. Попри це, вони не покинули територію населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, хоч і великий стрес, але їм уже краще, — розповів під час включення для «Україна 24» заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Люди перебувають у вкрай важких умовах, зокрема «немає води і світла», але їм весь час допомагають.

Як раніше повідомляв голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, кадирівці захопили в заручники 600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру в Бородянці.