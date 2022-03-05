Зеленський розповів сенаторам про обстріл АЕС та Бабиного Яру

https://racurs.ua/ua/n167988-zelenskyy-rozpoviv-senatoram-pro-rosiyskyy-obstril-aes-ta-babynogo-yaru-foto.html

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Президент України Володимир Зеленський поговорив із представниками двох палат Конгресу США по відеозв’язку. У зустрічі взяли участь 200 членів Конгресу.

Зеленський говорив, зокрема, про те, як російські військові обстрілюють школи, житлові будинки, дитячі садки та церкви, йдеться у повідомленні його прес-служби.

Президент розповів конгресменам обох партій про перебіг бойових дій в Україні й зауважив, що від ракетного обстрілу постраждав меморіал «Бабин Яр», у результаті чого загинули цивільні громадяни.

Зеленський порушив питання загрози довкіллю України та Європи. За його словами, окупанти становлять загрозу для хімічних та ядерних об'єктів. Вони вже захопили дві АЕС і рухаються в напрямку третьої — Південноукраїнської.

Цинізм такий, що вони не пускали пожежників на Запорізьку АЕС. Ми не могли вести перемовини з людьми, які не мають освіти, які перебувають у середньовіччі, — зазначив глава держави.

Він додав, що на території України розташовано 15 атомних блоків, кожен з яких потенційно може стати новим Чорнобилем.

Зеленський також повідомив конгресменам, що для захисту цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури Україні потрібна безпека в небі.

Це можна забезпечити шляхом закриття повітряного простору над Україною або постачання нашій державі літаків радянського виробництва з країн, які досі їх експлуатують, — вважає президент.

Він закликав і надалі посилювати санкційний тиск на Росію. На думку Володимира Зеленського, додатковими дієвими санкціями було б ембарго на імпорт усієї російської продукції та позбавлення статусу найбільшого сприяння (MFN status).

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Конгресмени пообіцяли надати Україні всю можливу допомогу.

Нагадаємо, що 4 березня глава держави розкритикував НАТО за нерішучість та пасивність.