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Зеленский рассказал сенаторам о российском обстреле АЭС и Бабьего Яра
Зеленский рассказал сенаторам о российском обстреле АЭС и Бабьего Яра (ФОТО)https://racurs.ua/n167988-zelenskiy-rasskazal-senatoram-o-rossiyskom-obstrele-aes-i-babego-yara-foto.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський поговорив із представниками двох палат Конгресу США по відеозв’язку. У зустрічі взяли участь 200 членів Конгресу.
Зеленський говорив, зокрема, про те, як російські військові обстрілюють школи, житлові будинки, дитячі садки та церкви, йдеться у повідомленні його прес-служби.
Президент розповів конгресменам обох партій про перебіг бойових дій в Україні й зауважив, що від ракетного обстрілу постраждав меморіал «Бабин Яр», у результаті чого загинули цивільні громадяни.
Зеленський порушив питання загрози довкіллю України та Європи. За його словами, окупанти становлять загрозу для хімічних та ядерних об'єктів. Вони вже захопили дві АЕС і рухаються в напрямку третьої — Південноукраїнської.
Цинізм такий, що вони не пускали пожежників на Запорізьку АЕС. Ми не могли вести перемовини з людьми, які не мають освіти, які перебувають у середньовіччі, — зазначив глава держави.
Він додав, що на території України розташовано 15 атомних блоків, кожен з яких потенційно може стати новим Чорнобилем.
Зеленський також повідомив конгресменам, що для захисту цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури Україні потрібна безпека в небі.
Це можна забезпечити шляхом закриття повітряного простору над Україною або постачання нашій державі літаків радянського виробництва з країн, які досі їх експлуатують, — вважає президент.
Він закликав і надалі посилювати санкційний тиск на Росію. На думку Володимира Зеленського, додатковими дієвими санкціями було б ембарго на імпорт усієї російської продукції та позбавлення статусу найбільшого сприяння (MFN status).
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Конгресмени пообіцяли надати Україні всю можливу допомогу.
Нагадаємо, що 4 березня глава держави розкритикував НАТО за нерішучість та пасивність.