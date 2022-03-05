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Ракурс
На Закарпатье поймали мужчин, бежавших из страны вне пунктов пропуска

На Закарпатье поймали мужчин, бежавших из страны вне пунктов пропуска (ФОТО)

5 мар 2022, 20:00
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Громадян України призовного віку затримують прикордонники на Закарпатті. Вони намагаються нелегально перетнути кордон, щоб потрапити в Європу, повідомляє Держприкордонслужба.

Прикордонники підрозділів «Хижа», «Яблунівка», «Солотвино» Мукачівського прикордонного загону 4 березня поблизу кордону з Румунією затримали шістьох чоловіків з Києва, Харкова, Житомира, Івано-Франківська і Закарпаття.

Ще п’ятьох затримали на околицях Тячева завдяки інформації, яку отримали оперативники. Їх везли до кордону на авто місцеві мешканці.

14 чоловіків затримали згідно ст. 204−1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».



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Нагадаємо, що у зв’язку з воєнним станом, чоловіків — громадян України, віком від 18 до 60 років не будуть випускати за межі країни.

Источник: Ракурс


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