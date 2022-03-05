Бородянка просит срочно дать городу «зеленый коридор» для эвакуации раненых

Последствия обстрелов в Бородянке. Фото: censor.net

https://racurs.ua/n167962-borodyanka-prosit-srochno-dat-gorodu-zelenyy-koridor-dlya-evakuacii-ranenyh.html

Ракурс

Жителі Бородянки, що в Київській області, просять уряд України терміново організувати для міста «зелений коридор».

Місто потребує вивезення поранених та вбитих. Зокрема, про допомогу в евакуації просить Центральна міська лікарня. Бородянка фактично знаходиться в оточенні окупаційних військ. Окупанти постійно обстрілюють населений пункт. Про це «Ракурсу» повідомили місцеві мешканці.

Місто Бородянка, зокрема, центральна міська лікарня звертаються до уряду України по термінову допомогу в організації зеленого коридору з евакуації потерпілих від обстрілів, поранених містян! — пишуть жителі міста.

За словами мешканців люди не мають можливості самостійно виїхати з міста. У Бородянці багато поранених, зокрема жінок та дітей.

У ЦРЛ зазначають, що двоє поранених, які підірвалися на ворожих розтяжках, перебувають у важкому стані. Також з міста необхідно вивезти два дитячих тіла — хлопчика та дівчинки.

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Як відомо, під час російського вторгнення ударами російської авіації в Бородянці на Київщині були зруйновані декілька житлових будинків. У ДСНС заявляли, що під завалами будинків можуть перебувати близько 100 людей, їхня доля наразі невідома. Станом на 4 березня доступу до них рятувальники не мали.

Нагадаємо, 5 березня з Маріуполя та Волновахи Донецької області відкрилися гуманітарні коридори. Зі зруйнованих внаслідок обстрілів міст евакуйовуватимуть цивільних, а режим тиші триватиме до 16.00.