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Авиаудар по Белой Церкви нанесли захватчики. Фото: полиция Киевщины
Авиаудар по Белой Церкви нанесли захватчики — повреждены десятки домов (ФОТО)https://racurs.ua/n167961-aviaudar-po-beloy-cerkvi-nanesli-zahvatchiki-povrejdeny-desyatki-domov-foto.htmlРакурс
Місто Біла Церква обстріляли російські загарбники з повітря.
Авіаудару було завдано у суботу, 5 березня. Окупанти обстріляли приватний сектор біля військового шпиталю, район має назву «ДНС». Внаслідок нальоту ворожих літаків були пошкоджені понад 20 будинків. Про це повідомила прес-служба поліції Київської області у Facebook.
На місці події працюють поліція та працівники ДСНС, вони допомагають постраждалих. Точна кількість постраждалих зараз невідома.
Також відео обстрілів у Facebook опублікував мер Білої Церкви Геннадій Дикий.
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Нагадаємо, 4 березня на подвір’я державної дачі президента України у Конча-Заспі на Київщині впав уламок російської ракети.