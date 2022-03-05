Авиаудар по Белой Церкви нанесли захватчики. Фото: полиция Киевщины

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Ракурс

Місто Біла Церква обстріляли російські загарбники з повітря.

Авіаудару було завдано у суботу, 5 березня. Окупанти обстріляли приватний сектор біля військового шпиталю, район має назву «ДНС». Внаслідок нальоту ворожих літаків були пошкоджені понад 20 будинків. Про це повідомила прес-служба поліції Київської області у Facebook.

На місці події працюють поліція та працівники ДСНС, вони допомагають постраждалих. Точна кількість постраждалих зараз невідома.

Також відео обстрілів у Facebook опублікував мер Білої Церкви Геннадій Дикий.

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Нагадаємо, 4 березня на подвір’я державної дачі президента України у Конча-Заспі на Київщині впав уламок російської ракети.