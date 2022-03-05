Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Авіаудар по Білій Церкві завдали загарбники. Фото: поліція Київщини

Авіаудар по Білій Церкві завдали загарбники — пошкоджені десятки будинків (ФОТО)

5 бер 2022, 11:30
999

Місто Біла Церква обстріляли російські загарбники з повітря.

Авіаудару було завдано у суботу, 5 березня. Окупанти обстріляли приватний сектор біля військового шпиталю, район має назву «ДНС». Внаслідок нальоту ворожих літаків були пошкоджені понад 20 будинків. Про це повідомила прес-служба поліції Київської області у Facebook.

На місці події працюють поліція та працівники ДСНС, вони допомагають постраждалих. Точна кількість постраждалих зараз невідома.

Авіаудар по Білій Церкві завдали загарбники. Фото: поліція Київщини

Авіаудар по Білій Церкві завдали загарбники. Фото: поліція Київщини

Також відео обстрілів у Facebook опублікував мер Білої Церкви Геннадій Дикий.



.

Нагадаємо, 4 березня на подвір’я державної дачі президента України у Конча-Заспі на Київщині впав уламок російської ракети.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів