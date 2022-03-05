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Авіаудар по Білій Церкві завдали загарбники. Фото: поліція Київщини
Авіаудар по Білій Церкві завдали загарбники — пошкоджені десятки будинків (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n167961-aviaudar-po-biliy-cerkvi-zavdaly-zagarbnyky-poshkodjeni-desyatky-budynkiv-foto.htmlРакурс
Місто Біла Церква обстріляли російські загарбники з повітря.
Авіаудару було завдано у суботу, 5 березня. Окупанти обстріляли приватний сектор біля військового шпиталю, район має назву «ДНС». Внаслідок нальоту ворожих літаків були пошкоджені понад 20 будинків. Про це повідомила прес-служба поліції Київської області у Facebook.
На місці події працюють поліція та працівники ДСНС, вони допомагають постраждалих. Точна кількість постраждалих зараз невідома.
Також відео обстрілів у Facebook опублікував мер Білої Церкви Геннадій Дикий.
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Нагадаємо, 4 березня на подвір’я державної дачі президента України у Конча-Заспі на Київщині впав уламок російської ракети.