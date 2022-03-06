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Ракурс
Наслідки ракетного удару на Вінничині, фото: Андрій Цаплієнко

Російські війська обстріляли аеропорт на Вінничині (ВІДЕО)

6 бер 2022, 14:49
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На Вінничині російські війська завдали ракетного удару по аеропорту у Вінниці.

Про це сьогодні, 6 березня, повідомляється на сторінці у соцмережі Фейсбук Сухопутних військ ЗСУ.

Водночас голова Вінницької ОДА Сергій Борзов на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє про ракетний удар у розташованому неподалік Вінниці селі Гавришівка.

Гавришівка. Ракетний напад. Влучили у військовий об'єкт, — зазначив Борзов.

За його словами, на місці інциденту наразі працюють служби ДСНС.

Також про ракетний удар по Вінниці повідомив у новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, який заявив, що було завдано удар вісьмома ракетами.

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. Зокрема, по різних регіонах України завдаються ракетні удари.

Наслідки ракетного удару на Вінничині, фото: Андрій Цаплієнко



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Нагадаємо, 25 лютого українські військові збили під Вінницею російську крилату ракету.

Джерело: Ракурс


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