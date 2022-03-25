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По Вінниці було завдано ракетного удару, фото: vinnitsa.info
Ракетний удар по Вінниці обійшовся без жертв — мер містаhttps://racurs.ua/ua/n168863-raketnyy-udar-po-vinnyci-obiyshovsya-bez-jertv-mer-mista.htmlРакурс
Жертв в результаті ракетного удару по території Командування Повітряних сил у Вінниці, завданого агресором сьогодні, 25 березня, немає.
Наслідки удару ще уточнюються. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов.
Вкотре прошу усіх спускатися в укриття, як тільки чуєте сигнал тривоги, — наголосив він..
Російські війська сьогодні близько 16.30 випустили шість крилатих ракет по Вінниці. Частину з них вдалося збити. Решта влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі.
Нагадаємо, 6 березня росія завдала удару вісьмома ракетами по аеропорту у Вінниці. Цей авіаудар призвів до суттєвих руйнувань та людських жертв.
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